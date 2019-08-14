2019-08-14T12:55:32+03:00
Общество

Родителям уральских школьников пригрозили уголовными делами за участие в митингах

В документе указывается, что за первое задержание – штраф
Мария Трапезникова
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В документе уточняется, что за первое задержание школьнику грозит штраф, за повторное - визит органов опеки к его родителямВ документе уточняется, что за первое задержание школьнику грозит штраф, за повторное - визит органов опеки к его родителямФото: Алексей БУЛАТОВ
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На сайте школы №1 в Верхней Пышме появилась памятка, рассказывающая об ответственности детей за участие в несанкционированных акциях. Авторы документа отмечают, что, если ребенок был задержан во время такого мероприятия, то на первый раз его ждет штраф – от 100 до 500 рублей. А вот при повторном задержании его семья может привлечь внимание органов опеки и попечительства. Те, в свою очередь, могут принять меры вплоть до лишения родительских прав и определить несовершеннолетнего в приемную семью или детский дом.

- Если ваш ребенок попал на незаконный митинг и был там задержан за какие-то действия, значит, вы не выполнили свои родительские обязанности, - говорится в памятке.

Скриншот документа. Фото: школа №1, Верхняя Пышма

Скриншот документа. Фото: школа №1, Верхняя Пышма

Авторы также отмечают, что за участие в несанкционированном публичном мероприятии могут увидеть признаки уголовного преступления. Однако к подросткам «уголовные» статьи за такого рода действия практически не применяются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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