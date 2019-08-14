На Урале попрощаются с легендарным следователем, прошедшим Великую Отечественную войну

СЕГОДНЯ 09:13 2019-08-14T09:14:45+03:00

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Сегодня, 14 августа, в 12:00 в Окружном доме офицеров состоится прощание с ветераном Великой Отечественной войны, известным советским и российским ученым-криминалистом Леонидом Драпкиным. Он скончался на 95 году жизни.

- Человек, о котором идет речь, не только бил фашистов по всей Европе, изобличал матёрых убийц, он ещё внёс весомый вклад и в науку, став признанным на международном уровне учёным в области криминалистики, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Таких людей не только на Среднем Урале, но и в стране в целом остались единицы. Их можно смело называть золотым фондом нашей великой державы.

Фото: пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

Леонид Яковлевич родился 24 октября 1924 года в Тюмени. На фронт добровольцем он ушел, когда ему было 17,5 лет. Первоначально он нес службу в Челябинской военно-авиационной школе механиков. С марта 1943 года в составе 293-го штурмового авиаполка на Центральном фронте он совершил несколько боевых вылетов в кресле штурмовика ИЛ-2. Был механиком, затем техником самолёта. В составе 20-го гвардейского Севастопольского полка Дальней авиации обслуживал самолёт-бомбардировщик ИЛ-4.

Драпкин был демобилизован в 1949 году, после чего получил юридическое образование и в 1956 году пришел на службу в прокуратуру Свердловской области, где 11 лет прослужил на разных должностях. По роду деятельности Драпкин постоянно взаимодействовал с органами внутренних дел, в том числе при раскрытии резонансного убийства семьи Ахимблит, совершенного 55 лет назад (неизвестный убил еврейскую семью директора Шарташского рынка).

Парадный мундир фронтовика украшен серебряной медалью ООН «За выдающиеся заслуги в развитии криминалистики и судебной экспертизы», орденом «Отечественной войны» 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Берлина» и многими другими государственными и ведомственными наградами Прокуратуры и МВД Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU