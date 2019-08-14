2019-08-14T06:46:13+03:00
Общество

На Урале у женщины-банкрота отключили канализацию

УК хотела проучить ее за долги по «коммуналке»
Мария Трапезникова
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У женщины накопились долги перед УК за коммуналку, поэтому они решили отключить ей канализациюУ женщины накопились долги перед УК за коммуналку, поэтому они решили отключить ей канализациюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле у местной жительницы отключили канализацию. Ситуация произошла в марте этого года – решением суда она была признана банкротом. В отношении нее была введена процедура реализации имущества сроком на 5 месяцев. Однако до этого у женщины накопились долги перед УК по оплате «коммуналки», и ее включили в реестр требований кредиторов.

- Достоверно зная о порядке погашения задолженности признанной банкротом заявительницы, управляющая компания потребовала у нее погасить образовавшийся до марта 2019 года долг по коммунальным платежам и в качестве меры понуждения установила заглушку на ответвление от канализационного стояка, ведущего в квартиру, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После этого, найдя нарушения, прокуратура обратилась в суд с требованием восстановить женщине доступ к канализации. Суд согласился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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