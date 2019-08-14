На Урале у женщины-банкрота отключили канализацию
В Нижнем Тагиле у местной жительницы отключили канализацию. Ситуация произошла в марте этого года – решением суда она была признана банкротом. В отношении нее была введена процедура реализации имущества сроком на 5 месяцев. Однако до этого у женщины накопились долги перед УК по оплате «коммуналки», и ее включили в реестр требований кредиторов.
- Достоверно зная о порядке погашения задолженности признанной банкротом заявительницы, управляющая компания потребовала у нее погасить образовавшийся до марта 2019 года долг по коммунальным платежам и в качестве меры понуждения установила заглушку на ответвление от канализационного стояка, ведущего в квартиру, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
После этого, найдя нарушения, прокуратура обратилась в суд с требованием восстановить женщине доступ к канализации. Суд согласился.
ИСТОЧНИК KP.RU