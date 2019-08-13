2019-08-13T17:03:29+03:00
Общество

В Екатеринбурге на улице Смазчиков трактор собрал несколько машин

Движение в сторону вокзала заблокировано
Алина СУРИНА
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Фото: Глеб ТукмаковФото: Глеб Тукмаков
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В Екатеринбурге на улице Смазчиков трактор собрал несколько машин. ДТП произошло рядом с остановкой «Пионерская» около пяти вечера. На Смазчиков сузили дорогу до двух полос из-за ремонта, поэтому попавшие в ДТП машины полностью заблокировали проезд. В аварии обошлось без пострадавших.

- Пострадавших нет, поэтому на место ДТП мы не выезжаем. Водители сами обращаются в пункт оформления ДТП. А если ущерб менее 100 тысяч, то сразу в страховую, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Трактор собрал несколько машин в Екатеринбурге.Видео: Дмитрий, сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: Лидия Максимова

Фото: Лидия Максимова

Сильнее всего досталось машине, в которую врезался трактор: ковш смял багажник и заднее стекло. Как именно произошла авария, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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