2019-08-13T14:48:54+03:00
Общество

«Я тебя помню»: в Екатеринбурге появился стрит-арт о пермском художнике

Его создала арт-группа «Злые»
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Злые"Фото: сообщество "Злые"
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В центре Екатеринбурга появился стрит-арт в память о пермском художнике Алексее Жуневе. Он ушел из жизни в 2018 году. Работу выполнила арт-группа «Злые». Райтеры выполнили работу в технике пиксель-скотч-арт, которую придумал и разработал Жунев.

- Это очень сложно! На работу было потрачено 12 часов. Это самый долгий нелегальный стрит-арт по изготовлению в Екатеринбурге, - рассказали «Злые». - Мы дилетанты в этой технике, поэтому все так долго делали. Сашка бы с подобным объемом справился бы быстрее.

Стрит-арт можно увидеть на улице Малышева, 19, недалеко от театра «Волхонка». В центре - портрет Жунева, слева - годы творчества, а справа - надпись «Я тебя помню». Над созданием трудились больше 6 человек.

Александр Жунев изобрел свою собственную технику и назвал ее «пиксель-скотч-арт». Друг на друга накладывался строительный скотч девяти разных цветов, в итоге получалась палитра из 72 цветов. После этого скотч наклеивался на сетку-рабицу по специальной схеме - пиксельной картинке, напечатанной с компьютера. Александр скончался в 2018 году, когда возвращался из Москвы домой, в Пермь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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