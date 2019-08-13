Решила сделать по-быстрому: екатеринбурженка угодила в ДТП и попалась на мошенничестве

СЕГОДНЯ 13:04 2019-08-13T14:23:55+03:00

На момент аварии у нее не было полиса ОСАГО, поэтому она решила его оформить на скорую руку

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В Екатеринбурге осуждена женщина, обвиняемая в страховом мошенничестве. Об этом сотрудники узнали вследствие ДТП.

- 12 апреля в 16:00 в пункт оформления ДТП обратились два водителя. Им необходимо было зафиксировать аварию, произошедшую в 14:20 в районе дома № 2 по улице Свердлова, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. - При этом заявители представили полицейским схему ДТП, по которой один из них признает вину.

В ходе оформления сотрудники нашли несостыковки между датой оформления ОСАГО у женщины-водителя и датой создания изображения. Разница составляла полчаса. После этого была организована проверка, в которой выяснилось, что сведения в ОСАГО - фальсификация, на момент аварии у женщины не было полиса, она оформила его сразу же после столкновения. И только потом обратилась в ГИБДД.

Сейчас женщину обязали выплатить штраф в размере больше 180 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU