Следователи поймали уральца, который 26 лет находился в уголовном розыске за убийство женщины и ребенка

СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-13T10:47:04+03:00

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В Нижних Сергах поймали мужчину, который 26 лет находился в уголовном розыске за убийство женщины и ее сына. Им оказался 47-летний местный житель, он долгое время скрывался от следователей.

- Несмотря на принятые обвиняемым меры к тому, чтобы скрыться от правоохранительных органов, тем не менее, работа межведомственной рабочей группы по раскрытию преступлений прошлых лет продолжалась, - сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. – В результате была получена оперативная информация о том, что разыскиваемый проживает в Анапе.

По имеющейся ориентировке сотрудники полиции Анапы в начале августа задержали мужчину. Сейчас он доставлен на Урал и содержится под стражей по решению суда. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU