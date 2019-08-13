2019-08-13T10:08:24+03:00
Общество

Дело свердловчанина, кравшего металлолом на железной дороге, направили в суд

Он похитил металлические пластины и трубы
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФОФото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО
Изменить размер текста:

Следователи Серова направили в суд уголовное дело о краже металлолома. 28-летнего жителя Ивделя подозревают в двух кражах на железной дороге.

- 2 мая транспортные полицейские Серова проводили на станции Ивдель профилактический рейд и услышали звук сбрасываемого металла. Спустя несколько минут поймали с поличным мужчину, который скидывал из полувагона металлические пластины и различные детали, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. – Проверка показала, что мужчина успел похитить 320 килограмм металлолома на сумму ущерба 5 тысяч рублей.

В ходе расследования выяснилось, что раньше мужчина обвинялся в еще одной краже металлических труб. Вес похищенного составил 2 тонны 250 килограмм на общую сумму в 40,5 тысяч рублей. Сейчас дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Американец лишил медали»: уральского полицейского дисквалифицировали на Всемирных играх в Китае
В «Кольцово» закупили новые пассажирские трапы
В Екатеринбурге на ремонт закрыли проспект Космонавтов
Следователи поймали уральца, который 26 лет находился в уголовном розыске за убийство женщины и ребенка
На Урале водитель «Лады» не справился с управлением и погиб
На Урале мошенники забрали у граждан 12 квартир на сумму в 15 миллионов
Дизайнерские валенки и платочки: в Екатеринбурге на Вайнера открылась ярмарка легкой промышленности
«В составе будут журналист и два казака»: в Екатеринбурге хотят создать казачью зоополицию
«Давим, чтобы прорвать»: в Екатеринбурге из-за третьего этапа опрессовок лопнули трубы
Екатеринбуржец выплатил приставам долг в 75 тысяч после того, как у него забрали автомобиль
УК выплатит уральцам по 45 тысяч рублей за отключение газа в доме
В Екатеринбурге цена за «квадрат» студии выросла на 10%
«Ссадины по всему телу и перелом таза»: в Екатеринбурге в аварии пострадал 10-летний велосипедист
В Качканаре стартовал VIII корпоративный турнир на Кубок ЕВРАЗа по футболу
«Вкусно, красиво, душевно»: Екатеринбург занял первое место в ТОП-40 городов по версии Ильи Варламова
Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» высказалась против изделий из кожи