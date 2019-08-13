Дело свердловчанина, кравшего металлолом на железной дороге, направили в суд

СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-13T10:08:24+03:00

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Следователи Серова направили в суд уголовное дело о краже металлолома. 28-летнего жителя Ивделя подозревают в двух кражах на железной дороге.

- 2 мая транспортные полицейские Серова проводили на станции Ивдель профилактический рейд и услышали звук сбрасываемого металла. Спустя несколько минут поймали с поличным мужчину, который скидывал из полувагона металлические пластины и различные детали, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. – Проверка показала, что мужчина успел похитить 320 килограмм металлолома на сумму ущерба 5 тысяч рублей.

В ходе расследования выяснилось, что раньше мужчина обвинялся в еще одной краже металлических труб. Вес похищенного составил 2 тонны 250 килограмм на общую сумму в 40,5 тысяч рублей. Сейчас дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU