2019-08-12T19:08:21+03:00
Общество

В Екатеринбурге пройдет карнавал картонных фигур

По городу пройдут картонные персонажи уральских былин и преданий
Алина СУРИНА
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В Екатеринбурге в эту субботу пройдет карнавал с участием объемных картонных фигур. Картонных персонажей уральских былин и преданий делают в лаборатории «Картония», которая развернулась на Октябрьской площади. С 10 августа поделками занимается целая команда профессионалов и любителей из разных городов. Лаборатория уличного перформанса «Картония» работает вот уже 12 лет. В этом году они впервые приехали в Екатеринбург.

- В Екатеринбург приехала потрясающая команда художников из разных российских городов, а также из Голландии, Америки и Германии. Это большая честь, что приехали такие потрясающие люди. Когда есть возможность объединить творческих людей из разных концов света, чаще всего получается очень интересный результат. Особенно, когда речь идет о художниках, работающих с уличными объектами, которые должны быть не только визуально, но и технически довольно сложными, - рассказал создатель Картонии и инициатор создания Российского Союза уличных театров Сергей Корсаков.

По словам создателей лаборатории, главная цель проекта - популяризация современного искусства и театра. А в случае с Екатеринбургом - еще и популяризация известных уральских легенд. Например, о змее Полозе или Чуди белоглазой. Шествие картонных фигур пройдет в День города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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