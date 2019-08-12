Уральские спасатели получили новую технику для спасения лесов от пожаров

СЕГОДНЯ 14:57 2019-08-12T15:06:53+03:00

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Уральские спасатели получили 11 новых автомобилей повышенной проходимости марки ГАЗ-33088 и 17 УАЗов для базы авиационной охраны лесов. И это только первые поставки из большой партии новой техники. Всего на покупку автомобилей в этом году выделено 138 миллионов рублей.

- Машины позволят оперативно доставлять лесных пожарных к месту тушения, осуществлять переброску сил и средств, обеспечат надежную доставку необходимого оборудования, провизии и бытовых принадлежностей работающим на тушении сотрудникам, - рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Олег Сандаков, -Учитывая, что площадь лесов Свердловской области составляет более 15 миллионов гектаров, высокопроходимые автомобили для перевозки людей и оборудования – это насущная необходимость.

До конца года на авиабазу также поступят пять колесных тракторов, пять бульдозеров, два гусеничных вездехода, четыре вахтовых автомобиля, автобус и еще 35 автомобилей УАЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU