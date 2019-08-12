Уральского адвоката Бориса Искандаряна, который занимался защитой наркоторговцев, приговорили к 3,5 годам колонии

СЕГОДНЯ 13:54 2019-08-12T14:44:50+03:00

Также Искандаряну на 2,5 года запретили заниматься адвокатской деятельностью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Его признали виновным в покушении на мошенничество

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Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил к 3,5 годам колонии общего режима 56-летнего адвоката Бориса Искандаряна, который в прошлом специализировался на делах, связанных с наркоторговцами. Напомним, его задержали в октябре 2017 года с обвинением в покушении на мошенничество: адвокат пытался похитить 5 миллионов рублей у мужчины, которого ранее задержала полиция за участие в незаконном обороте наркотиков.

- Он выяснил, что при себе задержанный имел недостаточное для привлечения к уголовной ответственности количество наркотиков, - рассказал помощник руководителя СКР в Свердловской области Александр Шульга. - Искандарян не оповестил об этом родных задержанного, а предложил им передать 5 миллионов в качестве взятки полицейским, которые могли повлиять на процессуальное решение. При этом взятку должно было отнести третье лицо.

Искандаряна задержали, когда он получал 1,5 миллиона рублей от родственников наркоторговца Фото: СКР по Свердловской области

По информации следователей, родственники задержанного отдали Искандаряну 2,5 миллиона рублей. Большую часть денег защитник присвоил себе. Вскоре после этого отпустили задержанного мужчину. Несмотря на это, Искандарян настаивал на передаче оставшихся средств.

- Родственники обратились в УФСБ. Сотрудники спецслуб задержали его, когда адвокат получал 1,5 миллиона рублей. Из них 1 миллион 490 тысяч были муляжами купюр, - добавили в пресс-службе прокуратуры региона.

Также Искандаряну на 2,5 года запретили заниматься адвокатской деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU