В Екатеринбурге стартует запись в бесплатные кружки и секции

СЕГОДНЯ 13:42 2019-08-12T14:48:16+03:00

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В Екатеринбурге на следующей неделе начинается запись детей в учреждения дополнительного образования. Заявления будут принимать с 20 августа по 10 сентября. Подать заявление родители школьников смогут тремя способами: через Единый портал госуслуг, через Центр муниципальных услуг или лично в учреждении дополнительного образования.

- При подаче заявления родители должны предоставить заявление, паспорт законного представителя ребенка и его копию, свидетельство о рождении ребенка и его копию. Зачисление осуществляется в срок не более одного месяца со дня подачи заявления и документов, - дополнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Родители смогут выбрать программы технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности. Записаться можно будет в 17 учреждений. Информация о них есть на официальном портале города в разделе «Жителям». Здесь указаны телефоны, адреса и ссылки на официальные сайты.

ИСТОЧНИК KP.RU