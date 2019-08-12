Екатеринбуржец пытался пронести через таможню 38 килограммов красной икры в чемодане

СЕГОДНЯ 12:58 2019-08-12T14:52:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали пассажира, который пытался пронести 38 килограммов красной икры. Мужчина расфасовал ее в пять брикетов из пенопласта и пять упаковок с рыбой, после чего сложил в чемодан.

- Общий вес провизии составил почти 45 килограмм. Он направлялся в Хельсинки и объяснил таможенникам, что везет икру в подарок на свадьбу, - сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Против него завели административное дело, а икру поместили на специальный склад. Ее дальнейшую судьбу определит суд.

- Икра является стратегическим ресурсом. Беспрепятственно вывозить из страны красную икру лососевых рыб разрешено не более 5 кг. Это ограничение предусмотрено для товаров, вывозимых для личных, а не коммерческих целей, - рассказал заместитель начальника таможенного поста «Кольцово» Сергей Боровик. - А вот осетровой или черной икры разрешено вывозить всего 250 граммов и только в заводской упаковке.

ИСТОЧНИК KP.RU