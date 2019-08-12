«Позанимались немного»: Михаил Полицеймако объяснил поступление сына на бюджет в престижный вуз

СЕГОДНЯ 11:18 2019-08-12T11:19:11+03:00

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В Москве завершилась вступительная кампания в вузы. Театральные учебные заведения этим летом «штурмовали» лети именитых актеров. Правда в 2019 году их оказалось не так много, как бывало раньше.

Так, в знаменитый Институт имени Герасимова (ВГИК) попыталась поступить дочь известного актера Яна Цапника – Елизавета, однако экзамены она провалила. Сам Цапник прошел длительный путь к настоящему признанию. На рубеже веков он снимался в небольших ролях у Эльдара Рязанова («Тихие омуты») и у Алексея Сидорова («Бригада»), а позже стал звездой сериалов. Настоящую известность он получил, когда ему было уже за 30. Дочь также решила пойти по стопам, но с первого раза ей этого сделать не удалось, пишет EG.RU.

Дочь Яна Цапника не смогла поступить в вузФото: Борис КУДРЯВОВ

Не смог поступить на бюджет в Школу-студию и сын актера Максима Дрозда Егор – ему рекомендовали обучаться на платной основе за 520 тысяч рублей в год.

А вот сын актера Михаила Полицеймако и внук звезды советского экрана Семена Фарады Никита получил бюджетное место в Театральном институте имени Бориса Щукина.

- Я рад за Никиту, - признался счастливый папа Миша. - Мы немного позанимались перед поступлением. Теперь он станет актером в третьем поколении. Это здорово. Лишь бы хотел работать, а не стал лентяем. Чей он сын и внук, значения не имеет.

По мнению театрального критика Ольги Филатовой, сегодня диплом не играет решающей роли в процессе покорения подмостков – талант пробьется и без корочек.

- Талантливые ребята типа Саши Бортич востребованы и без него. А тем, кому с талантом не повезло (я говорю о детях актеров Марии Ароновой, Владимира Симонова, Максима Суханова и многих других), годами сидят и ждут работы. И дождутся вряд ли, - говорит Ольга Филатова.

ИСТОЧНИК KP.RU