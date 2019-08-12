Наказали рублем: на Урале разыскали торговку нелегальным спиртом
Жительница Каменска-Уральского отделалась штрафом и конфискацией товара
Запрещенную жидкость продавали по 40 рублей за 100 миллилитровФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Благодаря неравнодушному гражданину, в городе Каменск-Уральский под Екатеринбургом судебные приставы изъяли в 34-летней местной торговки емкости с этиловым спиртом.
Как выяснилось, женщина продавала нелегальный 95% алкоголь сомнительного качества в емкостях по 100 миллилитров. Торговля велась в одном из киосков города: за 100 миллилитров с покупателей женщина брала по 40 рублей, пишет портал KU66.RU.
Действия торговки попали под административную статью. В итоге ее оштрафовали на 3 тысячи рублей и конфисковали все найденные флаконы со спиртом.
ИСТОЧНИК KP.RU