«Пошла по грибы по знакомому маршруту»: на Урале пропала учительница физкультуры

СЕГОДНЯ 12:13 2019-08-11T13:09:26+03:00

Последний раз женщину видели в деревне Грань под Нижним Тагилом

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В Нижнем Тагиле пропала 73-летняя Светлана Якимова. О пропаже сообщили в поисково-спасательном отряде «Скорпион».

- Утром в субботу, 10 августа, женщина отправилась за грибами по маршруту, который ей давно знаком. Последний раз ее видели в деревне Грань, - рассказали там. - В поисках сейчас участвует две группы волонтеров.

Женщину ищут две группы волонтеров. Фото: отряд "Скорпион"

На момент пропажи была одета в куртку на кнопках, белую шапку и черные калоши.

Фото: отряд "Скорпион"

Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят сообщать в поисковый отряд «Скорпион» по телефонам: +7 (904)-172-05-95, +7 (919)-386-27-61, +7 (908)-639-73-94.

ИСТОЧНИК KP.RU