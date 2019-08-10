2019-08-10T10:05:28+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле в закрытой квартире нашли труп девушки

Тело пролежало в помещении как минимум 24 дня
Олег Галимов
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Окно и балкон в квартире были открыты, и запахи из квартиры не попадали в подъезд. Фото: Google mapsОкно и балкон в квартире были открыты, и запахи из квартиры не попадали в подъезд. Фото: Google maps
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В Нижнем Тагиле в доме № 45 по улице Фрунзе в закрытой квартире нашли тело 30-летней девушки. Как рассказали в местном отделении полиции, труп пролежал в помещении как минимум 24 дня.

- Погибшая 1988 года рождения, без видимых признаков насильственной смерти. Криминала здесь не усмотрено, — рассказала представитель пресс-службы ОМВД Нижнего Тагила Элина Балуца.

Позже выяснилось, что девушка снимала квартиру, а соседи даже не догадывались о ее смерти т.к окно и балкон в квартире были открыты, и запахи из квартиры не попадали в подъезд. Теперь полицейским предстоит найти хозяев квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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