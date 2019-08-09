Под Каменском-Уральским загорелом поле сухой травы
Площадь пожара составила 150 квадратных метров
Над местом пожара поднимался черный столб дыма. Фото: ku66.ru
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Как сообщает портал ku66.ru, под Каменском-Уральским начался пожар. Вспыхнула сухая трава на поле за территорией Синарского трубного завода. В МЧС сообщение о ЧП поступило в четвертом часу дня.
– Возгорание произошло на площади в 150 квадратных метров, угрозы распространения нет, – отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
На место ЧП выезжали три пожарные машины. Пламя было оперативно локализовано, отмечают в издании.
ИСТОЧНИК KP.RU