В Екатеринбурге троллейбусы простояли полчаса в пробке из-за упавшего на провода баскетбольного щита

СЕГОДНЯ 11:15 2019-08-09T12:07:07+03:00

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В Екатеринбурге троллейбусы, следующие в сторону центра, полчаса простояли в большой пробке. На проезжую часть улицы Луначарского из кузова грузового автомобиля выпал баскетбольный щит.

- Повреждения контактной сети негабаритом случаются примерно раз в месяц. У кого-то стрела крана поднимется, кто-то забудет кран опустить. Просто кузов экскаватора кто-то поднимает. Ситуации разные бывают, - пояснили в диспетчерской службе троллейбусного депо Екатеринбурга.

Конструкция чуть не повредила едущие сзади грузовика автомобили. Кроме того груз зацепил провода контактной троллейбусной сети. Ремонтники быстро прибыли на место аварии. Сейчас движение транспорта уже восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU