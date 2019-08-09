В Екатеринбурге на Вторчермете столкнулись пять автомобилей

СЕГОДНЯ 10:28 2019-08-09T10:55:00+03:00

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Утром в Екатеринбурге столкнулись сразу пять автомобилей. Авария произошла в микрорайоне Вторчермет на пересечении улиц Военной и Патриса Лумумбы.

На месте работаю сотрудники ГИБДД Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

– Там не хватает стрелок на светофоре, вот и столкнулись, – пишут очевидцы в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

В отделении пропаганды ГИБДД города обещали прокомментировать ситуацию позднее. Там добавили, что в ДТП никто не пострадал.

Обстоятельства аварии выясняются Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

– Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте. Информация появится, когда они опросят участников аварии, – добавили там.

ИСТОЧНИК KP.RU