2019-08-09T10:55:00+03:00
Общество

В Екатеринбурге на Вторчермете столкнулись пять автомобилей

Никто не пострадал
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Утром в Екатеринбурге столкнулись сразу пять автомобилей. Авария произошла в микрорайоне Вторчермет на пересечении улиц Военной и Патриса Лумумбы.

На месте работаю сотрудники ГИБДД Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

На месте работаю сотрудники ГИБДД Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

– Там не хватает стрелок на светофоре, вот и столкнулись, – пишут очевидцы в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

В отделении пропаганды ГИБДД города обещали прокомментировать ситуацию позднее. Там добавили, что в ДТП никто не пострадал.

Обстоятельства аварии выясняются Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

Обстоятельства аварии выясняются Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

– Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте. Информация появится, когда они опросят участников аварии, – добавили там.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24