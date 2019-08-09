В Екатеринбурге на Вторчермете столкнулись пять автомобилей
Утром в Екатеринбурге столкнулись сразу пять автомобилей. Авария произошла в микрорайоне Вторчермет на пересечении улиц Военной и Патриса Лумумбы.
На месте работаю сотрудники ГИБДД Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"
– Там не хватает стрелок на светофоре, вот и столкнулись, – пишут очевидцы в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».
В отделении пропаганды ГИБДД города обещали прокомментировать ситуацию позднее. Там добавили, что в ДТП никто не пострадал.
Обстоятельства аварии выясняются Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"
– Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте. Информация появится, когда они опросят участников аварии, – добавили там.
ИСТОЧНИК KP.RU