2019-08-09T06:02:40+03:00
Общество

На Урале из горящего дома спасли 10 человек

Огонь быстро потушили, никто не пострадал
Мария Трапезникова
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Спасатели потушили огонь за 5 минутСпасатели потушили огонь за 5 минутФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ревде ночью, 9 августа, в 01:33 загорелась квартира в 3-этажном доме на улице Азина. Из горящего дома по лестницам было эвакуировано 10 человек, из них 3 ребенка. Никто не пострадал.

- На площади в 10 квадратных метров повреждено домашнее имущество и стены в квартире на втором этаже, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. – Пожар тушили 5 спасателей и 2 спецмашины, управились за 5 минут.

Вместе с тем, сотрудники МЧС еще раз напоминают о правилах пожарной безопасности. В случае экстренных ситуаций следует сразу сообщать по телефонам: 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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