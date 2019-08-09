На Урале из горящего дома спасли 10 человек
Огонь быстро потушили, никто не пострадал
Спасатели потушили огонь за 5 минутФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ревде ночью, 9 августа, в 01:33 загорелась квартира в 3-этажном доме на улице Азина. Из горящего дома по лестницам было эвакуировано 10 человек, из них 3 ребенка. Никто не пострадал.
- На площади в 10 квадратных метров повреждено домашнее имущество и стены в квартире на втором этаже, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. – Пожар тушили 5 спасателей и 2 спецмашины, управились за 5 минут.
Вместе с тем, сотрудники МЧС еще раз напоминают о правилах пожарной безопасности. В случае экстренных ситуаций следует сразу сообщать по телефонам: 101 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU