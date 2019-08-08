На Екатеринбургской трассе столкнулись разрисованная «Нива» и грузовик

СЕГОДНЯ 14:44 2019-08-08T14:46:00+03:00

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В Екатеринбурге на ЕКАД - недалеко от Серовского тракта, в сторону Верхней Пышмы, столкнулись «Нива» и грузовик. На капоте «Нивы» приметный рисунок – леопард. Оба автомобиля сильно помяты.

- На 39-ом километр ЕКАДа грузовик поднимался на полосу разгона Серовского тракта. Он не уступил дорогу ЗИЛу. Произошло столкновение, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД города. - От столкновения он попал на встречную полосу и столкнулся с Нивой. Пострадали водитель и пассажир Нивы.

Пострадавших в аварии доставили в Центральную Городскую Клиническую больницу № 23.

ИСТОЧНИК KP.RU