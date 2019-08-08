Екатеринбурженка сломала стену в своей квартире, чтобы спасти котенка
В одном из домов на улице Уральская жители спасли котенка, который застрял на дне вентиляционной шахты. Зооспасателю Евгению Зенкову сообщили об этом утром 6 августа. Ему рассказали, что кошачий писк слышится уже несколько дней.
Оказалось, что котенок свернулся комочком на дне шахты, слишком глубоко, и захватить его веревочной петлей было невозможно.
- На корм кошка не обращала внимания, и надежда заманить её в спущенную сумку рухнула тоже, - рассказывает зооспасатель. – По прошествии долгого времени начала закрадываться догадка, что кошка погибла.
Фото: Зооспас
Но оказалось, что котенок все же был жив. Единственным способом достать животное - вскрытие стены в соседней квартире. С хозяйкой удалось связаться, и она дала разрешение на работы.
- Хозяйка квартиры пожертвовала красивой отделкой стены. Пол застелен газетами, на них сыплются осколки декоративной плитки и цемента. Стена оказалась неожиданно толстой, - вспоминает Евгений.
В итоге, котенка удалось достать, все обошлось без травм. Оказалось, что малышке всего 5-6 месяцев. Сейчас ей ищут новый дом.
Котенка сначала пытались вытащить с помощью веревки, но он оказался слишком глубоко.Видео: Зооспас
ИСТОЧНИК KP.RU