2019-08-08T15:16:19+03:00
Общество

Уральца, отказавшегося от медосвидетельствования, на год отправили в колонию

Пьяный мужчина перевозил наркотики
Алина СУРИНА
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Пьяный мужчина перевозил наркотикиПьяный мужчина перевозил наркотикиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Нижнего Тагила ехал по Черноисточинскому шоссе, когда сотрудники ГИБДД потребовали остановить автомобиль. Инспекторам пришлось преследовать проигнорировшего их мужчину. Кроме того, после задержания нижнетагилец отказался прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По закону это приравнивается к управлению транспортным средством в состоянии опьянения. Также оказалось, что мужчина садится за руль пьяным уже не в первый раз.

- Он уже подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения и к уголовной ответственности - за незаконный оборот наркотиков. Освободился в 2018 году, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Во время задержания уралец, пытаясь смягчить угрозу нового срока, пытался избавиться от наркотиков. С собой у него было 1,84 грамма героина. Теперь мужчина не сможет два с половиной года сесть за руль и 1 год 4 месяца проведет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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