Ну, здравствуй, тепло! К концу недели в Екатеринбург придет солнышко

СЕГОДНЯ 06:54 2019-08-08T14:22:18+03:00

К концу недели в Екатеринбурге потеплеет, но жары не будет Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В конце этой недели в Свердловскую область заглянет солнышко - но жары не ожидается. На юге воздух прогреется до +20… +25. О том, что же нас ожидает в ближайшие дни, рассказали в Уралгидрометцентре.

Сегодня, 8 августа, на Урале будет облачно с прояснениями, температура поднимется до +13… +18. В горных районах будет холоднее - до +10. Почти по всей области пройдут небольшие дожди, порывы ветра до 18 м/с.

В ночь на 9 августа температура поднимется до +6… +11. Днем станет чуть-чуть теплее - до +15… +20. Будет также облачно с прояснениями, кое-где пройдут небольшие дожди.

В ночь на 10 августа будет прохладно, до +10. А вот днем будет теплее - кое-где в области воздух прогреется до +20… +25. Местами пройдут небольшие дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU