В Екатеринбург привезли ружья на три с половиной миллиона
Таможня Екатеринбурга оформила ввоз партии 66-ти охотничьих ружей. Общая стоимость оружия составила почти 3,5 миллиона рублей. Купил их один из магазинов города.
- Ввоз оружия очень жестко регламентирован. У специализированных магазинов эти процессы налажены. Обычному гражданину оформить ввоз оружия из зарубежного магазина будет сложнее: нужно разрешение в стране покупки, разрешение Росгвардии на ввоз в РФ оружия, в том числе охотничьего, заказ экспресс-доставки и оформление ввоза в пункте пропуска на границе, - отметил Дмитрий Перфилов, заместитель начальника Уральского таможенного управления.
Кроме таможенного контроля покупателям оружия пришлось пройти согласование с Росгвардией. Причем разрешение от этого ведомства необходимо получить до ввоза товара на территорию ЕАЭС.
ИСТОЧНИК KP.RU