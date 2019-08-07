2019-08-07T15:34:41+03:00
Общество

В Екатеринбург привезли ружья на три с половиной миллиона

Оружие пришло из Франции
Алина СУРИНА
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Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: Пресс-служба Уральского таможенного управления
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Таможня Екатеринбурга оформила ввоз партии 66-ти охотничьих ружей. Общая стоимость оружия составила почти 3,5 миллиона рублей. Купил их один из магазинов города.

- Ввоз оружия очень жестко регламентирован. У специализированных магазинов эти процессы налажены. Обычному гражданину оформить ввоз оружия из зарубежного магазина будет сложнее: нужно разрешение в стране покупки, разрешение Росгвардии на ввоз в РФ оружия, в том числе охотничьего, заказ экспресс-доставки и оформление ввоза в пункте пропуска на границе, - отметил Дмитрий Перфилов, заместитель начальника Уральского таможенного управления.

Кроме таможенного контроля покупателям оружия пришлось пройти согласование с Росгвардией. Причем разрешение от этого ведомства необходимо получить до ввоза товара на территорию ЕАЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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