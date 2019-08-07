Новый комплекс фотовидеофиксации появится на трассе Екатеринбург - Пермь

СЕГОДНЯ 12:49 2019-08-07T12:49:23+03:00

Он будет контролировать скорость машин в обоих направлениях

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На Пермском тракте появится новый стационарный комплекс фотовидеофиксации. Заработает он, как сообщают в Уралуправтодоре, в сентябре.

— Камеры появятся на 323-м километре автодороги — сразу за дорожной развязкой, ведущей в сторону Первоуральска (если ехать в направлении Перми). Все это делается для того чтобы повысить безопасность дорожного движения, — прокомментировали в пресс-службе Уралуправтодора.

Напомним, в этом году дорожники из Уралуправтодора впервые стали размещать камеры возле участков проведения дорожных работ. По их словам, эта мера привела к снижению ДТП в зонах ремонтов.

ИСТОЧНИК KP.RU