Новый комплекс фотовидеофиксации появится на трассе Екатеринбург - Пермь
Он будет контролировать скорость машин в обоих направлениях
На Пермском тракте установят новые камерыФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Пермском тракте появится новый стационарный комплекс фотовидеофиксации. Заработает он, как сообщают в Уралуправтодоре, в сентябре.
— Камеры появятся на 323-м километре автодороги — сразу за дорожной развязкой, ведущей в сторону Первоуральска (если ехать в направлении Перми). Все это делается для того чтобы повысить безопасность дорожного движения, — прокомментировали в пресс-службе Уралуправтодора.
Напомним, в этом году дорожники из Уралуправтодора впервые стали размещать камеры возле участков проведения дорожных работ. По их словам, эта мера привела к снижению ДТП в зонах ремонтов.
ИСТОЧНИК KP.RU