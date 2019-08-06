2019-08-06T18:23:10+03:00
Общество

В Екатеринбурге перекрыли еще восемь дорог

Проезд по ним откроют только осенью
Маргарита МАХОНИНА
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Работы также будут проводить в селе Горный ЩитРаботы также будут проводить в селе Горный ЩитФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге несмотря на дождливую погоду продолжается сезон работ. Так, из-за ремонта теплосетей и дождевых канализаций в городе перекроют движение еще на восьми участках дорог.

До 14 августа закрыто движение на пересечении улиц Шейнкмана и Попова. Объехать участок можно через улицы Московскую, Малышева, Сакко и Ванцетти.

До 6 сентября проезд закрыли на перекрестке Мичурина-Тверитина. Движение планируют направить по улицам Восточной, Большакова, Мичурина.

Перекрытия в Екатеринбурге Фото: Яндекс.Карты

Перекрытия в Екатеринбурге Фото: Яндекс.Карты

До 25 сентября перекрыт участок по улице Калинина – от дома №26а до дома №28 на улице Индустрии.

До 15 октября буде нельзя проехать по улице Красноармейской – от парка имени Павлика Морозова до улицы Декабристов, и от нее до дома №92а по улице Красноармейской.

– Движение автотранспорта направили по улицам Белинского, Декабристов, Тверитина, Луначарского, проезду вдоль парка имени Павлика Морозова, – предупредили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Кроме того, до 15 октября закроют участок от улицы Гагарина до Мира на Библиотечной, а также нельзя будет пересечь дублер улицы Краснолесья – от дома №74 до улицы Чкалова.

Также работы пройдут в селе Горный Щит. Там до 25 августа перекрыли движение по улице Кирова – от улицы Колхозной до Ленина. А с 15 августа по 7 ноября перекроют участок по улице Колхозной – от Кирова до Буденного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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