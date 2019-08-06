2019-08-06T16:52:00+03:00
Происшествия

В Каменске-Уральском 60-летний мужчина посреди улицы напал с ножом на 30-летнего

Он ударил его в грудь
Данил СВЕЧКОВ
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Драка произошла на улице Калинина в Каменске-Уральском. Фото: ku66.ruДрака произошла на улице Калинина в Каменске-Уральском. Фото: ku66.ruФото: Алексей БУЛАТОВ
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Полиция Каменска-Уральского разбирается в обстоятельствах поножовщины, случившейся на улице Калинина. Как сообщает портал ku66.ru, ссора между двумя мужчинами, молодым и пожилым, переросла в драку.

- Они взаимно друг друга избили, после чего шестядисетилетний мужчина взял нож и ударил тридцатилетнего, - сообщили журналистам в полиции Каменска-Уральского.

Пострадавший легко отделался. Медики поставили ему диагноз «непроникающее колото-резаное ранение грудной клетки». Его жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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