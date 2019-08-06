2019-08-06T14:33:38+03:00
Общество

Администрация Екатеринбурга не разрешила установить памятную доску Виталию Воловичу

Об этом просили родственники художника
Алина СУРИНА
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Художник Виталий Волович был коренным екатеринбуржцемХудожник Виталий Волович был коренным екатеринбуржцемФото: Алексей БУЛАТОВ
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Несмотря на то, что родственники Виталия Воловича уже изготовили макет и выбрали место, в администрации города не разрешили установить памятную доску художнику на здании Луначарского, 171, где в течение 30 лет находилась его мастерская. Отказ, подписанный начальником департамента архитектуры мэрии Алексеем Храмовым на своей странице Facebook, опубликовал владелец литейной мастерской Иван Дубровин.

«Просим вас, уважаемый Александр Геннадьевич, согласовать размещение памятной доски Виталию Михайловичу Воловичу на доме, где он работал в своей мастерской последние 30 лет, по адресу: Екатеринбург, улица Луначарского, 171», - говорится в письме, которое отправили в мэрию.

Под этим обращением подписались ректор Гуманитарного университета Лев Закс, жена Брусиловского Татьяна Набросова-Брусиловская, композитор Александр Пантыкин, кинорежиссер Владимир Макеранец, дочь художника Елена Волович и его внуки Анна Топешкова и Евгений Волович.

Свой отказ в официальном письме мэрия объясняет тем, что памятную доску можно установить только через пять лет после смерти художника. Подробный комментарий в пресс-службе обещали дать позднее.

Художник с мировой известностью Виталий Волович был коренным екатеринбуржцем, прожил в столице Урала 85 лет из 90. Он скончался 20 августа 2018 года, на 91-м году жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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