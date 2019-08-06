Уральца отправили в колонию за неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 09:41 2019-08-06T14:38:02+03:00

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Жителя Тавды приговорили к 7 месяцам лишения свободы в исправительной колонии за неуплату алиментов. Оплачивать содержание двух детей его обязали еще в 2013 году.

- Тогда он должен был отдавать 1/3 от всех видов заработка. С марта 2018 года условия изменились - осужденный должен был платить 1/4 дохода несовершеннолетней дочери. Кроме того, его приговорили к 9 месяцам исправительных работ с удержанием 5 % заработка. Но наказание заменили на 2 месяца и 11 дней лишения свободы, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - А через год, в марте 2019, года его приговорили к 100 часам обязательных работ. За неуплату алиментов в течение двух месяцев.

После привлечения к административной ответственности сумма задолженности достигала 24 тысяч рублей. Общий долг по производству составил 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU