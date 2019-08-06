2019-08-06T14:43:41+03:00
Общество

В Екатеринбурге дом на Сортировке посадили на карантин из-за кори

Там заразился ребенок из семьи мигранта
Мария Трапезникова
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Больше всего заболевших корью приходится на мигрантов, поскольку их очень сложно провакцинироватьБольше всего заболевших корью приходится на мигрантов, поскольку их очень сложно провакцинироватьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге, на Сортировке, зарегистрировали новый случай заболевания корью. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Роспотребнадзора и уточнили, что заражению подвергся ребенок из семьи мигрантов.

- С апреля в городе наблюдаются единичные случаи заболеваний, в основном среди мигрантов. С ними сложнее всего, поскольку они часто меняют жилье, а еще у них часто не бывает медстраховки, поэтому они не попадают в поле зрения медиков, - объяснили там. - В ряде стран прививок от кори в принципе не существует. Поэтому те мигранты, которые приезжают оттуда, могут привезти корь. Сейчас наша задача - провакцинировать тех мигрантов, которые живут у нас, чтобы потом, по возвращению с родины, они не смогли завести заразу нам.

Всех жильцов, в доме которых появился заболевший корью, прививают, госпитализируют в больницу и в течение инкубационного периода (21 день) держат под наблюдением. Основными симптомами являются слабость, кашель, температура, конъюнктивит, насморк. Самый характерный показатель кори - сыпь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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