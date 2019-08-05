В Екатеринбурге обкатывают новый низкопольный трамвай

СЕГОДНЯ 14:19 2019-08-05T14:23:38+03:00

Уже завтра его отправят в другой город

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Жители Екатеринбурга заметили новый низкопольный трамвай на улицах города. Пассажиров он не перевозил. В пресс-службе мэрии пояснили, что он проходит тестовые испытания.

– Это вагон модели R71-412. У него были большие неполадки, которые устранили, – рассказали там. – Уже завтра его отправят на обкатку в другой город.

На этой неделе в городе пройдут испытания другого трамвая - R71-415 Фото: Александр Сергеевич, "Чат Удобного города"

В пресс-службе добавили, что на этой неделе в городе пройдут испытания другого трамвая - R71-415.

– Пассажиры смогут оценить новый вагон через два-три дня. Покататься на нем можно будет недолго — только на время обкатки, – подчеркнули в мэрии.

Презентация 415-ой модели проходила на ИННОПРОМе в прошлом году. Это первый базовый вагон в линейки полностью низкопольных трамваев. Он может перевозить до 190 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU