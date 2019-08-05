2019-08-05T16:18:35+03:00
Общество

В Екатеринбурге двух жителей отправили в колонию за кражу человека

Они не поделили бизнес
Мария Трапезникова
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Мужчины сначала похитили потерпевшего, после чего он был убит неустановленными личностямиМужчины сначала похитили потерпевшего, после чего он был убит неустановленными личностямиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге вынесли приговор двум мужчинам, похитившим человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В 2017 году мужчину узнали от своего знакомого, что тот с двумя партнерами является владельцем автостоянки на улице Гражданская, 7а. При этом один из партнеров осуществляет фактическое руководство деятельностью, а двое других получают прибыль. После смерти одного из совладельцев, его сын сообщил обвиняемым о нежелании одного из партнеров отца выплачивать родственникам часть прибыли.

- Мужчины решили его похитить. 19 октября 2017 года около 21:30 под надуманным предлогом о случившемся хищении с автостоянки автомобиля обвиняемые вынудили потерпевшего приехать на автостоянку, там похитили его и на машине увезли к Серовскому в сторону поселка Таватуй, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Затем, насильно удерживая потерпевшего, его увезли к подельнику и против воли удерживали. После этого потерпевший был убит неустановленным лицом при неустановленных следствием обстоятельствах.

Сейчас одному из преступников грозит 7 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, другому - 6 лет строгого режима.

- По делу был проведен ряд судебных экспертиз: молекулярно-генетические, психолого-психиатрические, фоноскопические, компьютерно-технические и другие, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области. - Допрошено более 30 свидетелей, проведены осмотры мест происшествия и предметов, обыски, выемки, очные ставки и иные следственные мероприятия.

- По делу проведен ряд судебных экспертиз: молекулярно-генетические, психолого-психиатрические, фоноскопические, компьютерно-технические и другие, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области. - Допрошено более 30 свидетелей, проведены осмотры мест происшествия и предметов, обыски, выемки, очные ставки и иные следственные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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