Скончался заместитель председателя Заксобрания Свердловской области Анатолий Сухов

3 Авг. 15:04 2019-08-03T17:31:18+03:00

Впервые Сухов избрался в Заксобрание в 2010 году от партии «Единая Россия» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ему было 63 года

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Заместитель председателя Заксобрания Свердловской области Анатолий Сухов на 64-м году жизни. Информацию об этом подтвердили коллеги парламентария. Впервые Сухов избрался в Заксобрание в 2010 году от партии «Единая Россия», был заместителем председателя областной думы Заксобрания, а после упразднения двухпалатного парламента стал вице-спикером парламента.

Сухов родился 24 августа 1955 года в городе Верхний Уфалей. В 1986 году был избран секретарем партбюро станции Свердловск-Сортировочная Железнодорожного райкома, после чего работал председателем профсоюзного комитета станции.

В 1994 году Сухов стал директором Свердловского отделения филиала Центрального отраслевого отделения социального страхования на Свердловской железной дороге.

С 2000 года работал председателем дорожной территориальной профсоюзной организации Свердловской железной дороги Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей. А с 2004 года и до избрания в парламент региона был первым заместителем председателя Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей.

ИСТОЧНИК KP.RU