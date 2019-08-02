Осужденного экс-мэра Каменска-Уральского направили из больницы в СИЗО Екатеринбурга

2 Авг. 16:20 2019-08-02T16:20:52+03:00

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Бывшего мэра Каменска-Уральского, лишенного свободы на восемь лет за взяточничество, перевели из больницы в СИЗО Екатеринбурга. Как сообщает ku66.ru, в столице Урала он будет находиться до вступления приговора в силу.

- Адвокат полагает, что Астахова могут положить в больницу при следственном изоляторе или ИК-2, - сообщают журналисты. – По словам адвоката Астахова Юрия Морозова, он терял сознание не раз после вынесения ему приговора.

Ночью 23 июля у Михаила Астахова случился сердечный приступ. Его положили в больницу. Пока его сопровождали конвоиры, он был в сознании, а затем потерял сознание.

ИСТОЧНИК KP.RU