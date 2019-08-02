2019-08-02T16:38:01+03:00
Общество

ФАС нашла завышения в тарифах на вывоз мусора в Свердловской области

После проверки их снизили
Данил СВЕЧКОВ
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Всего в поле зрения ФАС попали 16 регионов.Всего в поле зрения ФАС попали 16 регионов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Тарифы на вывоз и переработку мусора в Свердловской области заинтересовали Федеральную антимонопольную службу. Как сообщает ngzt.ru, ее сотрудники нашли на Среднем Урале, и еще в 15 регионах странны завышения.

– В состав предельных тарифов включались необоснованные расходы регоператоров по обращению с твердыми коммунальными отходами, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам разбирательства тариф «Спецавтобазы» снизили на 30,85%, «Рифей» и «Экотехсервис» на 16,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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