ФАС нашла завышения в тарифах на вывоз мусора в Свердловской области
После проверки их снизили
Всего в поле зрения ФАС попали 16 регионов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Тарифы на вывоз и переработку мусора в Свердловской области заинтересовали Федеральную антимонопольную службу. Как сообщает ngzt.ru, ее сотрудники нашли на Среднем Урале, и еще в 15 регионах странны завышения.
– В состав предельных тарифов включались необоснованные расходы регоператоров по обращению с твердыми коммунальными отходами, - сообщили в пресс-службе ведомства.
По итогам разбирательства тариф «Спецавтобазы» снизили на 30,85%, «Рифей» и «Экотехсервис» на 16,8%.
ИСТОЧНИК KP.RU