ФАС нашла завышения в тарифах на вывоз мусора в Свердловской области

2 Авг. 16:20 2019-08-02T16:38:01+03:00

Всего в поле зрения ФАС попали 16 регионов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После проверки их снизили

Изменить размер текста: A A

Тарифы на вывоз и переработку мусора в Свердловской области заинтересовали Федеральную антимонопольную службу. Как сообщает ngzt.ru, ее сотрудники нашли на Среднем Урале, и еще в 15 регионах странны завышения.

– В состав предельных тарифов включались необоснованные расходы регоператоров по обращению с твердыми коммунальными отходами, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам разбирательства тариф «Спецавтобазы» снизили на 30,85%, «Рифей» и «Экотехсервис» на 16,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU