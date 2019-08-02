2019-08-02T09:53:17+03:00
Общество

«Избивал в течение получаса»: На Урале мужчину приговорили к 8 годам строгого режима за убийство дяди

Он находился в состоянии алкогольного опьянения
Мария Трапезникова
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Мужчина наносил удары в область головы, спины и конечностейМужчина наносил удары в область головы, спины и конечностейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ивделе осудили 22-летнего мужчину, который, будучи в пьяном состоянии, до смерти избил своего родственника.

- В январе этого года он вместе со своим дядей распивал алкоголь и на почве внезапно возникнувших неприязней к нему в течение получаса наносил удары по телу, голове и конечностям своего родственника, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – После этого во дворе дома нанес один удар ногой в область спины своего дяди, который не устоял, упал и ударился о металлические качели.

После этого он потащил родственника домой и по дороге ударил еще 2 раза ногой в голову. Он оставил дядю лежать на полу и скрылся. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Мужчину приговорили к 8 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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