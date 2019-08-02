В Екатеринбурге будут судить банду школьников, кравших металлолом

СЕГОДНЯ 07:46 2019-08-02T08:20:29+03:00

Большинство из них росли в неблагополучных семьях и стояли на учете

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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против двух школьников, кравших металлолом на станции Екатеринбург-Пассажирский. Информация о том, что дети скидывают из полувагона грузового поезда металлолом, поступила в транспортную полицию еще 22 августа 2018 года.

В краже участвовало 8 подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Многие из них уже имели приводы за мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков. Один из мальчиков был судим. У большинства подростков оказались неблагополучные семьи – с ними и их родителями сотрудники отделения по делам несовершеннолетних были проведены профилактические беседы.

- Подростки успели скинуть из полувагона 393 кг металлолома на сумму ущерба 6648 рублей, - добавили в пресс-службе. – В дальнейшем они планировали вызвать грузовой автомобиль и вывезти похищенное в пункт приема лома, однако их действия пресекли вовремя приехавшие сотрудники транспортной полиции.

Сейчас в отношении троих школьников, которые уже достигли возраста привлечения к уголовной ответственности следователи возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU