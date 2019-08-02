2019-08-02T06:55:11+03:00
Общество

На Всемирный день городов в Екатеринбурге ожидается 25 тысяч участников

В их числе - мэр Москвы Сергей Собянин
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге ожидаются гости из многих зарубежных странВ Екатеринбурге ожидаются гости из многих зарубежных странФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбург на Всемирный день городов, который пройдет с 29 октября по 1 ноября, приедут около 25 тысяч участников. Об этом сообщила исполнительный директор ООН-Хабитат Маймунах Мох Шарид.

Программа мероприятия будет напрямую связана с развитием современного мегаполиса и городской среды. Эксперты обсудят вопросы экологии, процветания городов будущего и их стабильного развития.

- Такие обсуждения и дискуссии пройдут на шести тематических секциях и во время пленарного заседания, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – В качестве спикеров на них выступят представители нескольких российских регионов, а также США, Великобритании, Китая, Таиланда, Японии, Германии, Италии, Нидерландов, Индии и Франции.

Помимо этого, исполнительный директор ООН-Хабитат лично пригласила в Екатеринбург мэра Москвы Сергея Собянина. Она считает, что опыт благоустройства общественных пространств в столице будет полезен многим крупным мегаполисам.

- Ранее, во время презентации Екатеринбурга в качестве площадки для проведения Всемирного дня городов, мэр уральской столицы Александр Высокинский определил три основных темы для дискуссий: устойчивое развитие городов, инновации для лучший жизни и архитектура как культурный код города, - добавили в администрации города.

Отметим, что Екатеринург – первый российский мегаполис, в котором пройдет Всемирный день городов ООН-Хабитат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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