2019-08-01T18:55:17+03:00
Общество

А где же ливневки: в Екатеринбурге после сильного дождя затопило улицы и набережную

Погодные условия поспособствовали образованию пробок
Юлия СТАЛИНА
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Фото: "Удобный город" ТелеграмФото: "Удобный город" Телеграм
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Улицы Екатеринбурга затопило после дождя. Ливень начался вечером около 18 часов. Через час жители города пожаловались на большое количество воды на набережной Исети. Фото залитой улицы Малышева опубликовано в telegram-канале «Уютный город». Потоки воды хлещут прямо по лестнице.

- Как думаете почему на Малышева всё время размывает набережную, - в telegram-канале «Уютный город». - И да, это уже почти готовая благоустроенная за десятки миллионов рублей набережная, только вот ливнёвку забыли.

Фото: группа "Вконтакте" "Инцидент Екатеринбург"

Фото: группа "Вконтакте" "Инцидент Екатеринбург"

Затоплен перекресток улиц Ленина и Карла Либкнехта, рядом с Театром музкомедии, перекресток Луначарского и Шарташской, вода скопилась под железнодорожным мостом на Малышева поблизости от перекрестка с Восточной. Кроме того, погодные условия поспособствовали заторам на дорогах. Сервис Яндекс.Пробки к 19 часам показывал 9 балов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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