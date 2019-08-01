Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, варившего наркотики в домашней лаборатории

СЕГОДНЯ 12:06 2019-08-01T12:09:32+03:00

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Полиция Екатеринбурга задержала 29-летнего мужчину, варившего наркотики в домашней лаборатории. В его квартире обнаружили запрещенные вещества и предметы для их производства.

- В доме № 12 на улице Советской, где проживал задержанный, оперативного обнаружили более 8,5 граммов подозрительного вещества, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. – Последующая экспертиза показала, что найденное действительно является наркотиком синтетического происхождения – мефедроном. Кроме того, в помещении находились предметы и компоненты, свидетельствующие о том, что подозреваемый не просто хранил, но здесь же изготавливал наркотические вещества.

Фото: пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу

В ходе допроса мужчина признал, что у него наркозависимость, из-за чего он и начал изготавливать мефедрон. При этом он не отрицал, что часть планировал сбыть. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Сейчас ему грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU