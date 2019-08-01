Свердловскую ЕКАД могут замкнуть на год раньше, но для этого понадобится больше денег

СЕГОДНЯ 10:43 2019-08-01T10:43:44+03:00

Если область сможет получить из федерального бюджета дополнительные деньги, то работы смогут закончить на год раньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Строительство ЕКАД проходит в плановом режиме, однако работы можно завершить раньше. Для этого из федерального бюджета нужны дополнительные 11 миллиардов рублей. Этот вопрос губернатор Евгений Куйвашев обсуждал на встрече с главой Минтранса РФ Евгением Дитрихом.

- Второй пусковой комплекс, дорога от подъезда к поселку Медному до Полевского тракта, будет полностью завершен в текущем году и введен в эксплуатацию. Здесь осталось завершить строительство развязки со Второй Новосибирской и один из съездов с Полевского тракта, - рассказал Чегаев.

Параллельно начались работы на третьем комплексе. Там сейчас строят эстакаду через железнодорожные пути и рубят лес. После завершения работ будут установлены ограждения, знаки и освещение. Длина замыкающего участка кольцевой дороги составит почти 10 километров.

Напомним, что в этом году на строительство дороги из федерального бюджета уже выделили 300 миллионов рублей. По плану закончить строительство планируется к 2021-2022 годам.

ИСТОЧНИК KP.RU