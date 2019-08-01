2019-08-01T10:43:44+03:00
Общество

Свердловскую ЕКАД могут замкнуть на год раньше, но для этого понадобится больше денег

Дополнительно может понадобиться 11 миллиардов рублей
Мария Трапезникова
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Если область сможет получить из федерального бюджета дополнительные деньги, то работы смогут закончить на год раньшеЕсли область сможет получить из федерального бюджета дополнительные деньги, то работы смогут закончить на год раньшеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Строительство ЕКАД проходит в плановом режиме, однако работы можно завершить раньше. Для этого из федерального бюджета нужны дополнительные 11 миллиардов рублей. Этот вопрос губернатор Евгений Куйвашев обсуждал на встрече с главой Минтранса РФ Евгением Дитрихом.

- Второй пусковой комплекс, дорога от подъезда к поселку Медному до Полевского тракта, будет полностью завершен в текущем году и введен в эксплуатацию. Здесь осталось завершить строительство развязки со Второй Новосибирской и один из съездов с Полевского тракта, - рассказал Чегаев.

Параллельно начались работы на третьем комплексе. Там сейчас строят эстакаду через железнодорожные пути и рубят лес. После завершения работ будут установлены ограждения, знаки и освещение. Длина замыкающего участка кольцевой дороги составит почти 10 километров.

Напомним, что в этом году на строительство дороги из федерального бюджета уже выделили 300 миллионов рублей. По плану закончить строительство планируется к 2021-2022 годам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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