В Екатеринбурге из горящей многоэтажки спасли 170 человек

СЕГОДНЯ 06:12 2019-08-01T06:12:16+03:00

Из жилого здания по лестницам эвакуировали 170 человек, оказалось, что горел лифт Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге в ночь на 1 августа загорелось 25-этажное жилое здание на улице Академика Постовского. Из дома было эвакуировано 170 человек, из них 30 детей. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 2:13. На площади в 2 квадратных метра вспыхнул лифт на втором этаже.

- В тушении пожара участвовали 30 спасателей и 8 машин спецтехники, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. – В 2:28 огонь был локализован, в 2:38 ликвидировано открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 3:34.

Вместе с тем, спасатели напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности и просят, в экстренных ситуациях, звонить по телефонам: 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU