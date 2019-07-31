«Пришел домой уже с ранением»: в Екатеринбурге женщина зарезала своего сожителя
В Екатеринбурге 40-летняя женщина зарезала своего сожителя. По данным СКР по Свердловской области, она была в нетрезвом состоянии. Инцидент произошел на улице Стрелочников.
- В ночь на 5 мая этого года обвиняемая совместно со своим сожителем распивала спиртное. В это время между ними произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого женщина ударила мужчину ножом в область живота, - сообщили в пресс-службе ведомства. – В результате мужчина скончался на месте от обильной кровопотери.
В ходе следствия женщина заявила, что не причастна к смерти сожителя. По ее словам, он пришел домой с ножевым ранением и просил не вызывать «скорую», ведь тогда бы информация о нем дошла до полиции. А он этого не хотел. Однако эта версия следствием была опровергнута.
В итоге, женщина признала вину. Сейчас ей грозит до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU