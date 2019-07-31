2019-07-31T14:02:08+03:00
Общество

Финалисток «Мисс Екатеринбург-2019» нарядили в коралл

Каждый костюм был сшит по индивидуальным меркам известным уральским дизайнером
Мария Трапезникова
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Фото: Олег Нохрин / "Мисс Екатеринбург"Фото: Олег Нохрин / "Мисс Екатеринбург"
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Уральских красоток, участвующих в конкурсе «Мисс Екатеринбург – 2019», одели в спортивные костюмы кораллового цвета и с лампасами, сообщает ngzt.ru. Разработал их уральский дизайнер Дмитрий Шишкин.

Презентовали наряды сегодня, 31 июля, в пространстве фабрики SHISHKIN uniform atelier. Футболки и костюмы финалисток пошиты по индивидуальным меркам, которые у девушек снимали в первый день. Ткань – трикотажное полотно специальное для спортивной одежды. Спринт футболки из хлопкового трикотажного полотна. По традиции, вся одежда остается у девушек, на память.

Фото: Олег Нохрин / "Мисс Екатеринбург". Взято с ngzt.ru

Фото: Олег Нохрин / "Мисс Екатеринбург". Взято с ngzt.ru

– Шишкин сотрудничает с нашим конкурсом уже несколько лет. В последние три года он разрабатывает и отшивает костюмы для спортивных мероприятий, - пресс-атташе конкурса Наталья Шахова. - В этом году дизайн был доработан и поменян цвет. Вместо традиционного красного брюки и ветровка выполнены в самом актуальном оттенке – коралловом.

Напомним, что финал конкурса состоится 15 августа в центре культуры «Урал». Тема этого года – «BLOG красоты». Во время подготовки девушки ведут свои блоги и принимают участие в различных мероприятиях, которые потом публикуются на новом YouTube-канале конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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