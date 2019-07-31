На Урале в ДТП с автобусом пострадали 8 человек

СЕГОДНЯ 13:16 2019-07-31T13:16:25+03:00

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В Асбесте в 10:05 напротив дома № 5 по улице Ленина водитель пассажирского автобуса ISUZU спровоцировал ДТП и протаранил стоящую на парковке Toyota. В результате этого иномарка выехала на «встречку» и столкнулась с автомобилем «УАЗ».

- По предварительным данным, из-за этого пострадало 7 пассажиров автобуса. Многие получили травмы и обратились за помощью в больницу, - сообщили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. – У одного из пассажиров диагностирован перелом ноги, у остальных – ушибы и ссадины. Незначительные травмы получила женщина-водитель автомобиля Toyota.

В данный момент сотрудниками ГИБДД уточняются обстоятельства аварии и личности пострадавших и опрашиваются очевидцы. Однако уже известно, что иномарка стояла в левой полосе, намереваясь совершать левый поворот – в этот момент в нее въехал автобус. На момент ДТП в нем находилось 30 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU