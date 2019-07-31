2019-07-31T13:16:25+03:00
Общество

На Урале в ДТП с автобусом пострадали 8 человек

Всего в салоне находилось 30 пассажиров
Мария Трапезникова
Поделиться:
ФОто: пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской областиФОто: пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Изменить размер текста:

В Асбесте в 10:05 напротив дома № 5 по улице Ленина водитель пассажирского автобуса ISUZU спровоцировал ДТП и протаранил стоящую на парковке Toyota. В результате этого иномарка выехала на «встречку» и столкнулась с автомобилем «УАЗ».

- По предварительным данным, из-за этого пострадало 7 пассажиров автобуса. Многие получили травмы и обратились за помощью в больницу, - сообщили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. – У одного из пассажиров диагностирован перелом ноги, у остальных – ушибы и ссадины. Незначительные травмы получила женщина-водитель автомобиля Toyota.

В данный момент сотрудниками ГИБДД уточняются обстоятельства аварии и личности пострадавших и опрашиваются очевидцы. Однако уже известно, что иномарка стояла в левой полосе, намереваясь совершать левый поворот – в этот момент в нее въехал автобус. На момент ДТП в нем находилось 30 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Хочу, чтобы у каждой собаки был дом»: свердловчанка, которая выиграла 9,5 миллионов в лотерею, хочет открыть приют для животных
Финалисток «Мисс Екатеринбург-2019» нарядили в коралл
На Урале работники пошли в суд, чтобы получить зарплату
«Жили на кладбище вместе с мамами»: в Екатеринбурге 19 щенят ищут дом
Основная часть – в центре: ГИБДД показала, где в Екатеринбурге установлены камеры видеофиксации
Не опять, а снова: на Урале объявили штормовое предупреждение
Приняли одеждой и духами: в Екатеринбурге за взятку уволили двух полицейских
Денег не предусмотрено: в Екатеринбурге не появятся новые троллейбусы
В Екатеринбурге известная галерея современного искусства переезжает в новый дом
«Чаще всего пенсионеры, женщины и инвалиды»: На «Единый социальный телефон» позвонили свыше 3 тысяч уральцев
На Урале кассирша отсудила у компании свою зарплату