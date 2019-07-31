«Черепно-мозговая и перелом ребер»: В Екатеринбурге на Вторчермете «Лада» сбила пешехода, перебегавшего на «красный»

СЕГОДНЯ 09:27 2019-07-31T09:27:45+03:00

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Поздно вечером 30 июля на Вторчермете водитель Lada сбил пешехода. Инцидент произошел на улице Титова, 25. Информацию об этом подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

- ДТП произошло в 23:15. На регулируемом перекрестке водитель наехал на пешехода, который пересекал дорогу на красный сигнал светофора, - сообщили там. – Водитель пытался уйти от столкновения, но избежать аварии не удалось.

В результате аварии мужчина 41 года получил сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травму, перелом ребер и сухую травму живота. Его госпитализировали в больницу № 24.

ИСТОЧНИК KP.RU