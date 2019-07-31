2019-07-31T09:27:45+03:00
Происшествия

«Черепно-мозговая и перелом ребер»: В Екатеринбурге на Вторчермете «Лада» сбила пешехода, перебегавшего на «красный»

Мужчина получил многочисленные травмы
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Изменить размер текста:

Поздно вечером 30 июля на Вторчермете водитель Lada сбил пешехода. Инцидент произошел на улице Титова, 25. Информацию об этом подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

- ДТП произошло в 23:15. На регулируемом перекрестке водитель наехал на пешехода, который пересекал дорогу на красный сигнал светофора, - сообщили там. – Водитель пытался уйти от столкновения, но избежать аварии не удалось.

В результате аварии мужчина 41 года получил сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травму, перелом ребер и сухую травму живота. Его госпитализировали в больницу № 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Чаще всего пенсионеры, женщины и инвалиды»: На «Единый социальный телефон» позвонили свыше 3 тысяч уральцев
На Урале кассирша отсудила у компании свою зарплату
К 2025 году в Екатеринбурге возрастет дефицит школьных мест
«Федеральный памятник»: Заброшенную больницу в Зеленой роще реконструируют за 1,5 миллиардов рублей
Городская эстетика на груди: музей истории Екатеринбурга выпустил значки с достопримечательностями города
Охранник из ИК Каменска-Уральского занял второе место в Чемпионате Европы до дзюдо
Танцевальный флешмоб студенческих отрядов проводников пройдет на вокзале Екатеринбурга
В Екатеринбурге на неделю изменят движение автобусов № 50, 54, 57 и 57а
В Екатеринбурге приставы совершили рейд по элитным должникам
С начала года в Свердловской области произошло 259 лесных пожаров
На Урале оштрафовали школу на 40 тысяч из-за девочки, сломавшей на перемене пальцы
Екатеринбургский школьник выиграл в международном конкурсе Google
Нет огнетушителя и эвакуационных выходов: В Свердловской области закроют 6 палаточных лагерей
Вместо явки в полицию – командировка: силовики нашли водителя BMW, который протаранил бар на Радищева из-за дорогого шампанского
Евгений Куйвашев нацелил депутатов Заксобрания на поддержку социальных инициатив и создание условий инвестиционного развития региона
Из Свердловской области выдворили 132 нелегалов
После гибели работницы завода УГМК в Ревде СКР возбудил уголовное дело
Молодежная сборная России проведет важный матч на «Екатеринбург Арене»
Четыре старинных дома на улице Декабристов в Екатеринбурге отдадут под спортивные клубы
Почти, как телебашню: на свердловской электростанции взорвали трубы
На улице 8 Марта в Екатеринбурге появился барельеф с танцующими ангелочками