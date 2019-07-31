С начала года в Свердловской области произошло 259 лесных пожаров

СЕГОДНЯ 07:58 2019-07-31T07:58:38+03:00

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С начала 2019 года в Свердловской области произошло 259 лесных пожаров, а от огня пострадало 2,3 тысячи гектаров. Информация об этом появилась в ежедневных сводках регионального департамента лесного хозяйства. Указанные цифры приходится на 28 июля.

- 210 пожаров вызвано действиями людей и только 5 начинались из-за грозы. В 18 случаях виноваты объекты ЛЭП, а еще 25 случились по другим причинам. Один источник возгорания пока не установлен, - сообщается в документе.

Больше всего пожаров произошло в Каменском ГО (42 случая) – в большинстве виноваты люди. На втором месте стоит Сосьвинский ГО (20 пожаров, 17 – по вине человека). Далее - Сысертский ГО — 15 пожаров (14 по человеческой неосторожности). В Екатеринбурге произошло 14 пожаров,12 из них спровоцировано горожанами.

Напомним, ранее МЧС РФ из-за лесных пожаров ввело режим ЧС в трёх регионах: Иркутской области Красноярском крае и частично в Республике Бурятия. Отмечается распространение задымлений на другие регионы Сибири и Дальнего Востока.

Вместе с тем, спасатели просят соблюдать правила пожарной безопасности и, в случае экстренных ситуаций, звонить по телефонам: 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU