2019-07-31T06:40:05+03:00
Общество

Екатеринбургский школьник выиграл в международном конкурсе Google

Он создал устройство, позволяющее общаться на языке жестов без сурдопереводчика
Мария Трапезникова
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В конкурсе принимали участие тысячи подростков из самых разных стран. Фото: пресс-служба GoogleВ конкурсе принимали участие тысячи подростков из самых разных стран. Фото: пресс-служба Google
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Даниил Казанцев, школьник из Екатеринбурга, стал одним из победителей международного конкурса научных проектов Google. Он изобрел автономное устройство, способное интерпретировать язык жестов без сурдопереводчика.

- Юный изобретатель учится в физико-математическом классе лицея в Екатеринбурге. С раннего детства Даниил увлекается электроникой, программированием и разработкой технических решений, - поделились в пресс-службе Google. – Однажды в его родном городе органы опеки разлучили дочерей с матерью из-за того, что она с рождения страдала от нарушений слуха и не могла позаботиться о них без помощи сурдопереводчика.

Даниил Казанцев. Фото: пресс-служба Google

Даниил Казанцев. Фото: пресс-служба Google

Именно это подтолкнуло юношу к созданию устройства. Он разработал методику определения положений руки в пространстве с помощью электромиографии. Созданное им устройство можно использовать с любым жестовым словарем, оно не требует специальной подготовки от пользователя. По словам самого создателя, эта технология дает возможность высказаться каждому, кто в этом нуждается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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